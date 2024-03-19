'Jandarmayız' diyerek dolandırdılar

Denizli'nin Tavas ilçesinde N.T. (30) isimli kadın, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 'Almanya'da yaşayan oğlunuz tutuklandı, para ve altınlarınızı vermezseniz sizi de tutuklayacağız' diyen kişiler tarafından yaklaşık 900 bin lira dolandırıldı. Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Horasanlı Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre N.T.'nin evine giden 2 kişi, kendilerini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler, N.T.'ye 'Almanya'da yaşayan oğlunuz tutuklandı, para ve altınlarınızı vermezseniz sizi de tutuklayacağız' diyerek para ve altınlarını istedi. Şüphelilere yaklaşık 100 bin lira nakit ile 800 bin lira değerindeki altın bilezik veren N.T., bir süre sonra dolandırıldığını anladı. N.T.'nin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. N.T.'yi dolanlandıran 2 şüpheliyi tespit eden JASAT, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheli ile yanlarındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 11 ayrı suç kaydı bulunan Aykut T. (31) ile Sezgin Ö. (25) tutuklanırken, 3 ayrı suç kaydı bulunan B.K.A. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adresinde bulunan para ve altınlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA