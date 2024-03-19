- Asayiş

Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti; 2 kursiyeri yaralandı

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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen kazada, sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Çetin Y. hayatını kaybetti; 2 kursiyerin de yaralandı

Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti; 2 kursiyeri yaralandı mask
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Sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA
# Polis, Yaralı

19 Mar 2024 - 20:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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