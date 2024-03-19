Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti; 2 kursiyeri yaralandı

Sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.