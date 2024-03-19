Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti; 2 kursiyeri yaralandı

Sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA