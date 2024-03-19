Alanya'da sonu geldi. Artık herkes bungalovları tercih ediyor

Antalya ve Alanya’da tarım alanları artık azalmaya başladı. Kırsal nüfus da azalmaya başladı. Buna bağlı olarak kırsal nüfusta azalıyor. Tarım alanları azaldığı için işçi de bulmak zorlaştı. Artık vatandaşlar arazilerini imara veriyorlar. Son zamanlarda ise hem maliyeti daha uygun olmasından dolayı hem de turizm sezonunda ticaret amacıyla kullanmak için vatandaşlar arazilerine bungalov evler yapmaya başladı.

TİNY HOUSE İLGİ DAHA ÇOK

Vatandaşın tarım alanlarını imara açmasındaki en büyük neden kiraların artışı olduğu belirtildi. Ticari amaçlı yapılan bungalov evler daha çok göl kenarlarına yapılıyor. Tiny house ise daha çok araziye yapılıyor. Talebin şu anda tiny house daha çok olduğu kaydedildi. İkisine de Alanya'da yeni yeni yapılanmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi