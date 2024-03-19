Sofralarımızdaki büyük tehlike! Yüzlerce sahtesi yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akhisar ilçesinde bulunan bir depoda sahte zeytinyağı üretildiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 50 litrelik 2 teneke ve 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 sahte zeytinyağı, 10 tonluk 3, 5 tonluk 1 ve 1 tonluk 7 yağ tankı, 1 kantar, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü ve zeytinyağı dolum makinası ele geçirildi.
251 SAHTE ZEYTİNYAĞI
Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 800 bin TL olduğu öğrenildi. Malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken, depo sahipleri olduğu tespit edilen M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.