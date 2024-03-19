- Asayiş

Sofralarımızdaki büyük tehlike! Yüzlerce sahtesi yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ile sıvı gübre ele geçirildi.

Sofralarımızdaki büyük tehlike! Yüzlerce sahtesi yakalandı mask
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akhisar ilçesinde bulunan bir depoda sahte zeytinyağı üretildiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 50 litrelik 2 teneke ve 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 sahte zeytinyağı, 10 tonluk 3, 5 tonluk 1 ve 1 tonluk 7 yağ tankı, 1 kantar, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü ve zeytinyağı dolum makinası ele geçirildi.

251 SAHTE ZEYTİNYAĞI

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 800 bin TL olduğu öğrenildi. Malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken, depo sahipleri olduğu tespit edilen M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
# Bir, Hava, Orman

19 Mar 2024 - 19:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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