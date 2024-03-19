Altında yeni sistem! Artık altın takip edilecek

Gram, çeyrek ve yarım altın sahipleri için önemli bir gelişme açıklandı. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın belirttiğine göre, Altın sahipleri için zorunlu olacak ve sahteciliğe karşı güçlü önlemleri beraberinde getirecek yeni sistem için adım atıldı. Yılmaz, yeni sistemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Her gram altın, Darphane tarafından verilen özel bir kod ile takip edilecek. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak. Altınlar sertifika ve özel ambalaj içinde satılacak. Altınlar, bu kod ile altının orijinalliğini ve geçmişini kolayca kontrol edebilecek.

SİSTEM KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni sistem, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi cumhuriyet altınları bu sistem dışında kalacak.

YENİ SİSTEMİN AVANTAJLARI

Sahte altın üretimi ve satışı engellenecek. Altın piyasasında daha fazla güven ve şeffaflık sağlanacak. Yatırımcılar ve tüketiciler altın alım- satımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek.

DİĞER KIYMETLİ MADENLER DE TAKİP EDİLECEK

Yeni sistem sadece altın için değil, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler için de geçerli olacak. Bu sayede, bu madenlerin de sahteciliği engellenerek, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlanacak.

Darphane tarafından hayata geçirilen bu yeni sistem, altın piyasasının geleceği için önemli bir adım niteliğinde. Yatırımcılar ve tüketiciler, bu yenilikler sayesinde altın alım- satımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Kaynak: KARAR