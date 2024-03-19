Arda Turan'a hapis şoku! Vergi kaçırdı...

TFF 1. Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, saha dışındaki olaylarla anılmaya devam ediyor. Takımını ligde şampiyonluğa ulaştırmak üzere olan genç teknik direktör, İspanya'dan gelen haberle sarsıldı.
İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da işlediği iki kişisel gelir vergisi kaçakçılığı suçu nedeniyle bir yıl hapis ve 633.000 avro para cezası aldı. Suçunu kabul eden Arda Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek.
Arda Turan, söz konusu yıllarda Barcelona'da forma giymekteydi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.