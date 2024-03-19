Sperm Bankası'ndan anne olmuştu. İşte ünlü oyuncunun oğlunun son hali...

Emret komutanım, Kördüğüm, Savcının Karısı, Aynalı Tahir gibi başarılı dizilerde rol alan ünlü oyuncu Leyla Bilginel, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Yıllar önce New York'taki bir sperm bankasından anne olan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Bilginel uzun yıllar Tayland'da yaşadı. Hiç evlenmeyen Leyla Bilginel'in Amerika’daki bir sperm bankasından dünyaya getirdiği oğlu merak konusu oldu. İşte Leyla Bilginel ve 16 yaşındaki oğlu Kayra'nın son hali...
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.