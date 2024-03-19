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Sperm Bankası'ndan anne olmuştu. İşte ünlü oyuncunun oğlunun son hali...

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Amerika'daki bir sperm bankasından hamile kalan oyuncu Leyla Bilginel'in oğlu Kayra büyüdü. İşte oğlunun son hali...

Sperm Bankası'ndan anne olmuştu. İşte ünlü oyuncunun oğlunun son hali... mask
Sperm Bankası'ndan anne olmuştu. İşte ünlü oyuncunun oğlunun son hali...
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Emret komutanım, Kördüğüm, Savcının Karısı, Aynalı Tahir gibi başarılı dizilerde rol alan ünlü oyuncu Leyla Bilginel, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 

Yıllar önce New York'taki bir sperm bankasından anne olan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Bilginel uzun yıllar Tayland'da yaşadı.  Hiç evlenmeyen Leyla Bilginel'in Amerika’daki bir sperm bankasından dünyaya getirdiği oğlu merak konusu oldu. İşte Leyla Bilginel ve 16 yaşındaki oğlu Kayra'nın son hali...

Sperm Bankası'ndan anne olmuştu. İşte ünlü oyuncunun oğlunun son hali...

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Anne, Son

19 Mar 2024 - 19:02 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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