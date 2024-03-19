19 Mar 2024 - 19:03- Gündem G:

Dükkan sahibi ile kiracı arasındaki ‘Zam’ kavgası kanlı bitti! Bacağından vurdu

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Kocaeli'de kira zammı sebebiyle tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından vurdu.

Dükkan sahibi ile kiracı arasındaki ‘Zam’ kavgası kanlı bitti! Bacağından vurdu mask
Dükkan sahibi ile kiracı arasındaki ‘Zam’ kavgası kanlı bitti! Bacağından vurdu
Dükkan sahibi ile kiracı arasındaki ‘Zam’ kavgası kanlı bitti! Bacağından vurdu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu. S.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Z.T. bir süre sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayide kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Şüpheli Z.T.'nin 2009 yılında araç park meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten hüküm giydiği, yakın zamanda da tahliye olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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19 Mar 2024 - 19:03 DHA Kocaeli- Gündem

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