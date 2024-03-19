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'Oğlunuz tutuklandı. Para ve altın vermezseniz siz de tutuklanacak' diyerek 900 bin lira dolandırdılar

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Denizli'nin Tavas ilçesinde N.T. (30) isimli kadın, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 'Almanya'da yaşayan oğlunuz tutuklandı, para ve altınlarınızı vermezseniz sizi de tutuklayacağız' diyen kişiler tarafından yaklaşık 900 bin lira dolandırıldı.

'Oğlunuz tutuklandı. Para ve altın vermezseniz siz de tutuklanacak' diyerek 900 bin lira dolandırdılar mask
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Denizli'de  N.T.'nin evine giden 2 kişi, kendilerini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler, N.T.'ye 'Almanya'da yaşayan oğlunuz tutuklandı, para ve altınlarınızı vermezseniz sizi de tutuklayacağız' diyerek para ve altınlarını istedi. Şüphelilere yaklaşık 100 bin lira nakit ile 800 bin lira değerindeki altın bilezik veren N.T., bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

11 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

N.T.'nin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. N.T.'yi dolanlandıran 2 şüpheliyi tespit eden JASAT, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheli ile yanlarındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 11 ayrı suç kaydı bulunan Aykut T. (31) ile Sezgin Ö. (25) tutuklanırken, 3 ayrı suç kaydı bulunan B.K.A. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adresinde bulunan para ve altınlar sahibine teslim edildi. 

Kaynak: DHA

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19 Mar 2024 - 18:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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