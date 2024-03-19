'Oğlunuz tutuklandı. Para ve altın vermezseniz siz de tutuklanacak' diyerek 900 bin lira dolandırdılar

Denizli'de N.T.'nin evine giden 2 kişi, kendilerini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler, N.T.'ye 'Almanya'da yaşayan oğlunuz tutuklandı, para ve altınlarınızı vermezseniz sizi de tutuklayacağız' diyerek para ve altınlarını istedi. Şüphelilere yaklaşık 100 bin lira nakit ile 800 bin lira değerindeki altın bilezik veren N.T., bir süre sonra dolandırıldığını anladı.
11 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
N.T.'nin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. N.T.'yi dolanlandıran 2 şüpheliyi tespit eden JASAT, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheli ile yanlarındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 11 ayrı suç kaydı bulunan Aykut T. (31) ile Sezgin Ö. (25) tutuklanırken, 3 ayrı suç kaydı bulunan B.K.A. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adresinde bulunan para ve altınlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.