Sürücüsü epilepsi krizi geçiren otomobil, durağa daldı. Ölü ve yaralılar var

Otomobil, sürücüsü Bekir Taşkın'ın kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağında daldı. Otomobil, şarampole inip durabilirken, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i ise yapılan tüm müdahalelere rağmen can verdi.

Haberi alıp, kaza yerine gelen ölen ve yaralanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, ölen ve yaralanın kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da otomobiliyle otobüs durağına dalan sürücü Bekir Taşkın'ın, epilepsi hastası olduğu için ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sırasında ise epilepsi krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünden çıkıp, otobüs durağına daldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Taşkın'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA