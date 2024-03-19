Ümit Özdağ, Dr. Biner'e övgü yağdırdı: ‘Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner’e övgü yağdırdı. Canlı yayında konuşan Özdağ, partisinin seçimlerdeki performansını değerlendirdi ve Dr. Biner'in gösterdiği çabaya vurgu yaptı. Özdağ, “ Isparta'yı kazandığımızı düşünüyorum. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor. Aklıma ilk bu 3 isim geliyor” dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.