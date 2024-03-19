Ümit Özdağ, Dr. Biner'e övgü yağdırdı: ‘Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner’e övgü yağdırdı. Canlı yayında konuşan Özdağ, partisinin seçimlerdeki performansını değerlendirdi ve Dr. Biner'in gösterdiği çabaya vurgu yaptı. Özdağ, “ Isparta'yı kazandığımızı düşünüyorum. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor. Aklıma ilk bu 3 isim geliyor” dedi.