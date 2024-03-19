- Asayiş

Arabadan inerken öldürüp başında sigara içti

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden inerken aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan Emre Taşdemir, hayatını kaybetti.

Arabadan inerken öldürüp başında sigara içti mask
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Emre Taşdemir, otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Taşdemir ağır yaralanırken şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti..Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. 

BAŞINDA SİGARA İÇMİŞ

Ümit Y.'nin husumetlisi Emre Taşdemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra başında sigara içerek bir süre beklediği, olayı gören bir kişinin çektiği fotoğrafla ortaya çıktı. Taşdemir, otomobilin kenarında yerde kanlar içerisinde yatarken bir süre yanında duran ve sonra olay yerinden ayrılan Ümit Y.'nin polis merkezine gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Kaynak: DHA
# Bir, Polis, Şüpheli, sonra, acil

19 Mar 2024 - 17:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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