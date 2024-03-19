- Asayiş

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'de raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş (71) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# ilgili, Soruşturma, kişi

19 Mar 2024 - 17:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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