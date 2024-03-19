Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA