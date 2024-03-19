19 Mar 2024 - 17:33- Siyaset G:

Tunç Soyer mal varlığını açıkladı!

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.

Tunç Soyer mal varlığını açıkladı! mask
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Önce CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ardından da AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlıklarını açıklamıştı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün üzerine kayıtlı olan varlıkları paylaştı.

12 gün sonra koltuğunu devredecek Soyer'in, "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" diyerek paylaştığı listede, İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranda hissesi, Wolkswagen marka bir binek aracı ve 31 bin euro dövizi bulunuyor.

CHP'li Başkan ve eşinin toplam mal beyanı şöyle:

Tunç Soyer mal varlığını açıkladı!

Kaynak: MYNET
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19 Mar 2024 - 17:33 - Siyaset

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