Futbolculara soruşturma mı açılıyor? Bakandan flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin konuştuğu olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe derbisine dair yeni açıklamalarda bulundu. Gün içindeki ilk açıklamasında "Karşılıklı arbedeler söz konusu, meşru savunmanın ötesine geçip bir suç işlenmişse soruşturulur" diyen Bakan Tunç'un yeni açıklaması şöyle:

"Çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. Sporda şiddetle ilgili önlemleri içeren kanun var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları esnasında, öncesinde, sonrasında düzenleme yapmak. Dünkü olay sonrası gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolcular, sonrası soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntüleri de izlenerek kimler sorumluysa başsavcılığımız gerekli soruşturmayı yapacak. Beklentimiz bu tip olayların olmaması. Özellikle sporda bu tür görüntülerin olmaması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var.

'FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Şu anda futbolcular ile ilgili bir soruşturma söz konusu değil. Sahaya giren 38 şüphelinin kimliği tespit edildi. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da soruşturma olacağı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle futbolcular ile ilgili bir soruşturma yok.

Kaynak: Karar