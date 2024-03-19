Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu

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ALANYA'NIN batı girişindeki polis kontrol noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle Dinek istikametine doğru araç kuyruğu oluştu. Denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, 2 kilometrelik araç kuyruğu sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer, trafik akışını düzenlemek ve gecikmeleri en aza indirmek için çalışıyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi