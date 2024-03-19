- Asayiş

Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu

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Alanya’nın batı girişinde polis kontrolü nedeniyle Dinek’e kadar 2 kilometre kuyruk oluştu

Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu mask
Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
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ALANYA'NIN batı girişindeki polis kontrol noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle Dinek istikametine doğru araç kuyruğu oluştu. Denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, 2 kilometrelik araç kuyruğu sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer, trafik akışını düzenlemek ve gecikmeleri en aza indirmek için çalışıyorlar.

Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu

Alanya’da 2 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Polis

19 Mar 2024 - 17:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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