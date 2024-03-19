19 Mar 2024 - 17:11- Asayiş G:

İş yeri sahibi, zam yüzünden tartıştığı kiracısını vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu. S.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Z.T. ise polise teslim oldu.

İş yeri sahibi, zam yüzünden tartıştığı kiracısını vurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayide kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
# Bir, sonra, tartışma, sağlık, Kavga, Polis, Şüpheli, kira

19 Mar 2024 - 17:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
O sanayii sitesinde büyük patlama: Ortalık cehennem yeri gibi! Ölü ve yaralılar var... mask
O sanayii sitesinde büyük patlama: Ortalık cehennem yeri gibi! Ölü ve yaralılar var...
Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu mask
Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da şok ölüm! Dün yemek götürdüğü babasını sabah kaybetti mask
Antalya'da şok ölüm! Dün yemek götürdüğü babasını sabah kaybetti
Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar mask
Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi mask
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber