19 Mar 2024 - 16:44- Magazin G:

Şarkıcı Aylin Aslım ile Utku Vargı boşandı

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Eşi için İstanbul'u terk eden ünlü şarkıcı Aylin Aslım ile flüt sanatçısı Utku Vargı boşandı.

Şarkıcı Aylin Aslım ile Utku Vargı boşandı mask
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Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi olan Aylin Aslım flüt sanatçısı Utku Vargı ile 2020 yılında evlenmişti.

Orman Umut Çağlan adını verdikleri bir oğulları olan ünlü çift evlendikten sonra İstanbul'u terk etmiş ve Antalya'ya yerleşmişti.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Aylin Aslım'ın geçen yaz sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kendini işe veren Aslım konserden konsere koşarken yeni bir albüm için de hazırlıklara başladı.

Kaynak: MYNET
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19 Mar 2024 - 16:44 - Magazin

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