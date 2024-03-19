Şarkıcı Aylin Aslım ile Utku Vargı boşandı

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi olan Aylin Aslım flüt sanatçısı Utku Vargı ile 2020 yılında evlenmişti.
Orman Umut Çağlan adını verdikleri bir oğulları olan ünlü çift evlendikten sonra İstanbul'u terk etmiş ve Antalya'ya yerleşmişti.
Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Aylin Aslım'ın geçen yaz sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kendini işe veren Aslım konserden konsere koşarken yeni bir albüm için de hazırlıklara başladı.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.