19 Mar 2024 - 16:37- Ekonomi G:

Büyük kriz kapıda: Her 3 kişiden 2'si ödeyemiyor

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Türkiye'de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, bütün ülke çapında büyük krizin kapıda olduğu iddia edildi. 2024 Şubat ve Mart ayı esaslı yapılan araştırma sonuçları korkunç tabloyu da gözler önüne serdi. Türkiye'de her 3 kişiden 2'si kirasını ödeyemez oldu...

Büyük kriz kapıda: Her 3 kişiden 2'si ödeyemiyor mask
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Ekonomik krizin kendini çok daha derinden hissettirdiği günümüzde yapılan bir araştırmanın sonuçları yakın zamanda bir toplumsal krizin ayak seslerini duyurdu.

GEÇİM ŞARTLARI ÇOK DAHA ÇETİN

NG Araştırma'nın 20 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve bin 737 kişinin katıldığı kamuoyu araştırması, Türkiye'deki geçim şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi. Son dönemdeki zamların hayat standartları üzerindeki etkisi, alım gücü ve ekonomik memnuniyet düzeyleri mercek altına alındı.

DARGELİRLİ VE EMEKLİ KESİM BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 86'sı, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zammın yetersiz olduğunu belirtti. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zam da vatandaşların beklentilerini karşılamadı; her 10 kişiden 6'sı zammın beklediklerinden az olduğunu ifade etti.

KİRA YÜKÜ KALDIRILAMAYACAK SEVİYELERDE

Katılımcıların yüzde 37'si, asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. Kiralardaki artış, her 3 kiracıdan 2'sinin ev kirasının beklediklerinden çok fazla olduğunu söylemesine yol açıyor. Türkiye genelinde ödenen aylık kira ortalaması 8 bin 737 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT ZAMLARI BÜTÜN KALEMLERİ ETKİLİYOR

Faturalardaki ve benzin fiyatlarındaki artış, katılımcıların büyük çoğunluğunu olumsuz etkiledi. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarından olumsuz yönde etkilenenlerin oranı ise yüzde 92. Akaryakıt zamları ise sürücülerin araç kullanım sıklığını azaltmasına neden oldu.

VATANDAŞ GEÇİNEMİYOR Kİ BİRİKİM YAPABİLSİN

Araştırmaya katılanların yüzde 80'i birikim yapamadığını, sadece yüzde 20'si düzenli olarak birikim yapabildiğini belirtti. Aylık gelirlerin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını söyleyenlerin oranı ise her iki kişiden biri olarak dikkat çekiyor.

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19 Mar 2024 - 16:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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