Yol verme kavgasında minibüs şöförü beyzbol sopasıyla saldırdı

Minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.
ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı. Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti. Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.