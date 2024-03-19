- Asayiş

Yol verme kavgasında minibüs şöförü beyzbol sopasıyla saldırdı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri minibüsün çalışma ruhsatını iptal etti

Yol verme kavgasında minibüs şöförü beyzbol sopasıyla saldırdı mask
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Minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.

ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı. Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti. Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: DHA
# etti, çalışma, tartışma

19 Mar 2024 - 16:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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