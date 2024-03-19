19 Mar 2024 - 16:26- Magazin G:

Aşkın Nur Yengi'nin acı günü

ABONE OL Google News Sayfamız

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, abisi Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini açıkladı.

Aşkın Nur Yengi'nin acı günü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, doktorların müdahalesin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat haberini veren ünlü şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.

Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi de geçen yıl, kalp ve organ yetmezliğinden dolayı vefat etmişti.

Kaynak: HÜRRİYET
# vefat, Aşkın Nur Yengi, Abi, şarkıcı, sağlık, Son, etti

19 Mar 2024 - 16:26 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı; gerçek bambaşka çıktı mask
Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı; gerçek bambaşka çıktı
Cem Yılmaz'dan sahnede eski eşe nafaka göndermesi mask
Cem Yılmaz'dan sahnede eski eşe nafaka göndermesi
Survivor'da korkutan kaza! Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı mask
Survivor'da korkutan kaza! Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı
Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile mask
Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile
Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı mask
Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü mask
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber