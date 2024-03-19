Aşkın Nur Yengi'nin acı günü

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, doktorların müdahalesin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı.
Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.
Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat haberini veren ünlü şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.
Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi de geçen yıl, kalp ve organ yetmezliğinden dolayı vefat etmişti.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.