19 Mar 2024 - 16:20- Gündem G:

Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

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Iğdır'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar nehre döndü. Özellikle sanayide birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Ev ve iş yerleri sular altında kaldı mask
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Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şiddetini artından ve yaklaşık yarım saat devam eden yağış sonrası bazı mazgalların tıkanması sebebiyle kimi caddeler nehre döndü. Özellikle 14 Kasım Mahallesi'ndeki sanayi sitesi su baskınlarına maruz kaldı. Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Kaynak: DHA
# devam, sağanak

19 Mar 2024 - 16:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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