Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şiddetini artından ve yaklaşık yarım saat devam eden yağış sonrası bazı mazgalların tıkanması sebebiyle kimi caddeler nehre döndü. Özellikle 14 Kasım Mahallesi'ndeki sanayi sitesi su baskınlarına maruz kaldı. Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.