Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu

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Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki DSİ sulama kanalında dün bir kadının hareketsiz olarak bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze otopsi işlemleri için Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma neticesinde, cesedin Abdurrahmanlar Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Seyide Cirit'e ait olduğu tespit edildi.

Cirit, cesedinin bulunduğu yerden 3 kilometre ileride kanal kenarında evinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA