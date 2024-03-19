ALTSO’ya yeni hizmet binası! İşte detaylar

ZİYARETTE iş dünyasına müjde veren Yücel, ALTSO Başkanı Eray Erdem ile yeni bir hizmet binası yapımı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Yücel, yeni binanın yapımı için uygun arsanın belirlendiğini söylerken, Alanya’daki diğer meslek odalarının da tek bir çatı altında toplanması konusundaki projesini anlattı. Yücel yaptığı açıklamada; “Bir süredir ALTSO Başkanımız Eray Erdem ile iş dünyasına yakışır yeni bir Hizmet Binası yapılması konusunda görüşmeler yapıyorduk. Onların üyeleri olan iş insanları için Alanya’ya yakışır bir hizmet binası talebi karşısında kayıtsız kalamazdık. Alanya’mızın kalkınması, ekonomisinin daha da güçlenmesi için Alanya iş insanlarını taleplerinin karşılanmasını son derece önemli buluyorum” dedi.

Başkan Erdem’de açıklamasında; “Başkanımız bugüne kadar iş dünyasının tüm taleplerine her daim olumlu karşılık verdi. Bir zorunluluk haline gelen ve yıllardır başta trafik ve fiziki şartları olmak üzere bir değişime ihtiyaç duyan hizmet binamızın yenisini Allah’ın izniyle en kısa sürede Alanya’mıza kazandıracağız. Başkanımızın tahsis sözü verdiği alanda bir ön proje çalışması yaptık. İş insanlarına en güzel hizmeti verecek modern bir tesisi Alanya'mıza kazandıracağız. Aynı zamanda Alanya'mızda yer alan diğer meslek odalarının da tek bir çatı altında toplanması hususunda da görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Başkanımıza ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.



ERDEM’DEN KASAPOĞLU VE MERHUM DİM İLE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan ALTSO Başkanı Eray Erdem ise, 1994 Yılında Dönemin Başkanı çok değerli büyüğümüz Hüseyin Kasapoğlu başkanlığında inşaatına başlanan mevcut binamız 1997 Yılında Merhum Başkanımız Müstakbel Dim zamanında Alanya’mıza kazandırılmış ve o günden bugüne şehrimize sayısız hizmetlerin verildiği bir merkez olmuş. Ben bu açıdan geçmiş dönem başkanımız Sn Hüseyin Kasapoğlu’nu şükranla Merhum Başkanımız Müstakbel Dim’i de şükran ve Rahmetle anıyorum. Bizlere düşen bu gibi değerli büyüklerimizin izinden giderek bayrağı daha ileriye taşımak olmalıdır. Emekleri asla unutulmayacaktır. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca geçmişte Odamıza emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimize ve kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Gelinen noktada ise hızla gelişen Alanya ve artan ihtiyaçları göz önüne aldığımızda son yıllarda daha modern, çağın gereklerine uygun yeni bir hizmet binası gerekliliğini de beraberinde getirdi. Umarız Alanya’mıza kazandıracağımız bu modern tesis her yönüyle onlarca yıl şehrimize güzel hizmetlerin verildiği bir merkez olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. (ALTSO BÜLTEN)