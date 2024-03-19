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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 şehit, 4 asker yaralı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. MSB, çıkan çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 şehit, 4 asker yaralı mask
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma ve saldırı girişimi sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Bakanlık bölgedeki operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: Karar
# Bir, acil

19 Mar 2024 - 15:43 - Gündem

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