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THY'den süper indirimli bilet kampanyası: Sadece o tarihlerde geçerli

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Seyahate çıkacaklara ve bayramda ailesini çocuklarını ziyaret etmeye gideceklere THY'den indirimli bilet fırsatı geldi.

THY'den süper indirimli bilet kampanyası: Sadece o tarihlerde geçerli mask
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Türkiye'nin hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, milyonlarca kişi için ucuz fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu.

Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri müşterilerine yurt içi seyahatlerinde %25 indirim fırsatı sunuyor.

16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.

Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Türk Hava Yolları'ndan indirimli bilet kampanyası - Ekonomi Haberleri

Yolcularımızın indirimli uçak bileti kampanyasından yararlanabilmesi için gerekli adımlar

Yolcu tipinizi seçin

Türk Hava Yolları'nın web sitesi ve mobil uygulamasında uçuşunuzu seçerken "65 Yaş ve Üzeri" yolcu tipini tercih ederek uçuşlarınızı indirimli olarak görebilirsiniz. Bu seçenekle birlikte sunulan avantajlarla uçuş planlarınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı girin

Uçuşunuzu seçtikten sonra Yolcu Profili sayfasında diğer bilgilerinizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaranızı doğru girdiğinize emin olun.

Avantajlı biletinizi kolayca alın

Yaşınıza ilişkin doğrulama anında gerçekleşecek. Bilet alım işleminizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.

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19 Mar 2024 - 14:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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