THY'den süper indirimli bilet kampanyası: Sadece o tarihlerde geçerli

Türkiye'nin hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, milyonlarca kişi için ucuz fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu.
Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri müşterilerine yurt içi seyahatlerinde %25 indirim fırsatı sunuyor.
16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.
Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.
Türk Hava Yolları'ndan indirimli bilet kampanyası - Ekonomi Haberleri
Yolcularımızın indirimli uçak bileti kampanyasından yararlanabilmesi için gerekli adımlar
Yolcu tipinizi seçin
Türk Hava Yolları'nın web sitesi ve mobil uygulamasında uçuşunuzu seçerken "65 Yaş ve Üzeri" yolcu tipini tercih ederek uçuşlarınızı indirimli olarak görebilirsiniz. Bu seçenekle birlikte sunulan avantajlarla uçuş planlarınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı girin
Uçuşunuzu seçtikten sonra Yolcu Profili sayfasında diğer bilgilerinizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaranızı doğru girdiğinize emin olun.
Avantajlı biletinizi kolayca alın
Yaşınıza ilişkin doğrulama anında gerçekleşecek. Bilet alım işleminizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.