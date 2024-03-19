Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok açıklamalar! Devlet Bahçeli'yi kızdıracak ifadeler...

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı televizyon programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. “Devlet bey bu devletin ruhu” diyen Rasim Ozan “Erdoğan İmralı'ya tecriti kaldırsın, oraya yeni bir tesis, villa yaptırsın, Devlet Bey saygı duyar” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Devlet Bahçeli yorumu uzun süre tartışılacak cinsten, Bahçeli’nin bu açıklamaya cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. “Erdoğan İmralı'ya tecriti kaldırsın, oraya yeni bir tesis, villa yaptırsın, Devlet Bey saygı duyar.”

Kaynak: Habererk