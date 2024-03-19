Anket sonuçları açıklandı: CHP 2 büyükşehiri kaybediyor

Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin "kalesi" olarak bilinen İzmir'de fark açık ancak Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de sürpriz bir tablo ortaya çıktı.

PİAR Araştırma, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. 2 bin 900 İzmir seçmeni 12-16 Mart arasında büyükşehir adaylarından hangisine oy vereceğini yanıtladı.





CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 50,4 oy oranıyla ipi göğüsledi.



Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise yüzde 37,5 ile ikinci sırada yer aldı. Dağ'ı yüzde 5,2 ile DEM Parti eş başkan adayları Akın Birdal ile Türkan Aslan izledi.



İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'yi tercih edenlerin oranı yüzde 4,7 oldu. Katılımcıların yüzde 2,2'sinin tercihi ise diğer partilerin adaylarından yana.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EL DEĞİŞTİREBİLİR



Aydın'da ise CHP aleyhine bir sonuç ortaya çıktı.

Özlem Çerçioğlu 2014'te yüzde 43.8, 2019'da ise yüzde 53,94 oranında oy alarak seçilmişti.



Ancak PİAR Araştırma'nın 13-16 Mart aralığında anket gerçekleştirdiği 2060 kişinin çoğunluğunun tercihi AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş'tan yana oldu.



Mustafa Savaş yüzde 43,1 ile ankette en çok tercih edilen aday.



Mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ise yüzde 40,5 ile ikinci sıraya düştü.



İYİ Parti'nin adayı Özer Kayalı yüzde 7,5; DEM Parti'nin eş başkan adayları Zozan Koç ile Raif Kanat yüzde 5 oy aldı. Diğer partileri tercih edenlerin oranı ise yüzde 3,9.

Kaynak: MYNET