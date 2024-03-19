- Magazin

Survivor'da Nefise'nin rezil olduğu anlar: Acun gülerek bozdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star'ın olaysız tek bir bölümü bile olmazken, yarışmacılar arasındaki tartışmalara çileden çıkan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aleyna'nın sinir krizi geçirip oyuna çıkmamasına bozulan Nefise bu konuyu kafaya takarken, Ilıcalı'dan Nefise'ye beklenmedik sözler geldi.

Survivor'da Nefise'nin rezil olduğu anlar: Acun gülerek bozdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıkıp yarışmacılarla kavga ettiği Survivor All Star her anlamda unutulmaz bir sezon olmaya devam ediyor.

Yarışmacıların sürekli birbirine girdiği Survivor'ın en taze gündemlerinden biri Aleyna'nın sinir krizi geçirmesi olurken, bu kriz diğer yarışmacılara da yansımıştı.

Aleyna sinir krizi geçirirken oyuna çıkamamış ve bu durum yarışmacılardan Nefise ve Nagihan'ın radarına takılmıştı.

Aleyna'nın oyuna çıkmamasını eleştiren Nefise'nin sözleri konseye de taşınırken, Acun Ilıcalı Nefise'ye bu sözlerin sebebini sordu.

Acun Ilıcalı Nefise'ye kendisinin de bazı oyunlara çıkmadığını ve bunun aynı şey olduğunu belirtirken, Nefise ne diyeceğini bilemedi.
# Bir, Survivor, devam, Kavga, Aleyna

19 Mar 2024 - 13:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile mask
Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile
Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı mask
Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü mask
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü
Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi? mask
Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi?
Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla! mask
Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla!
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber