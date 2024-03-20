Gökdere Konaklamalı Orman Parkı kiraya verilecek

KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, Konyaaltı İlçesi, Gökdere Mevkii’nde, Konyaaltı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 99 No.lu bölme içerisinde kalan, 3,38 Ha. Alanlı Gökdere Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN:

a) Adresi Sedir Mah. Vatan Bulvarı Muratpaşa /ANTALYA b) Telefon ve faks numarası : 0 242 345 1448 c) Elektronik posta adresi : dilekoztekin@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VEYÜZÖLÇÜMÜ:

Niteliği İli İlçesi Köyü Mevkii Yüz ölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) Antalya Konyaaltı Hurma Gökdere 3,38Ha. Tesissiz 20 Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : Gökdere Konaklamalı Orman Parkı’nda yer alan gelir getirici tesislerin (1 adet Kır Kahvesi, 1 adet Kır Lokantası, 2 adet Yöresel Ürünler ve Sergi Satış Yeri, 100 adet Çadır Kamp Ünitesi, 15 adet Karavan Kamp Ünitesi , 1 adet Yüzme Havuzu(12,5m*25m), 1 adet Sıhhi Tesis Kompleksi, 1 adet Macera Parkı ve 1 adet Büfe) işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi. a) Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli : 662.000,00TL b) Geçici teminat miktarı : 198.600,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )

4. İHALENİN:

a) Yapılacağı yer :Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi (Finike Salonu) b) Tarih ve saati : 05/ 04 / 2024- 11: 00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa)bildirmeleri,

5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar,

5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış

bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesi,

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyivermeleri;kamutüzelkişilerininise,yukarıdaki5.1.3,5.1.4,5.1.7,5.1.8ve5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyivermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli,işortaklığıbeyannamesi,İsteklininişortaklığıolmasıhalinde,5.1.1,5.1.2,5.1.4,5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALEDOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satışbedelini, KonyaaltıOrman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Antalya Şubesi’ndekiIBANTR69 0001 0012 3691 6895 2350 01 numaralıhesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, 05/04/2024 Cuma günü saat 10:30a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadarİhaleKomisyonuBaşkanlığınaulaşmasışarttır.Postadakigecikmenedeniyleişleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.