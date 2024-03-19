Mehmet Şahin'e her gün büyüyen destek

KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayan Şahin canlı yayında projelerinin detaylarını anlatarak tüm sorunların çözümüne ilişkin Alanya halkına söz verdi. Mehmet Şahin’in merkez seçim ofisinden de dev ekranlardan takip edilen program 10 binin üzerinde seyirci ile buluştu ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Program sonrası merkez seçim ofisine geçen Şahin, ofiste bulunanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde seçim ofisinde bulunanlar ile selamlaşan Şahin, herkes ile birebir ilgilenerek destekleri için teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞLILARDAN ŞAHİN’E BÜYÜK DESTEK

Seçim ofisinde büyük bir coşkunun yaşandığı anlarda Mehmet Şahin’in listesinden Belediye Meclis üyesi adayı Ejder Bilgen ve Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği eski başkanlarından İsmail Demir büyük bir kalabalık ve tezahüratlar eşliğinde seçim ofisine gelerek mevcut coşkuyu dahada arttırdılar.

Adeta bir miting alanına dönen seçim ofisinde geç saatlere kadar devam eden coşku seçime sayılı günler kala Mehmet Şahin’e var olan desteğin katlanarak arttığının tescili gibiydi.

1 NİSAN İTİBARİYLE KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ALANYA’MIZI HAK ETTİĞİ HİZMETE KAVUŞTURACAĞIZ

Coşkulu kalabalığa karşı konuşma yapan Şahin, “ Şunun sözünü sizlere veriyorum. İnşallah 1 Nisan itibarıyla Alanya rozetini takarak Alanya’mızda yaşayan bütün halkımızı 102 mahallemizde eşit bir şekilde kimseyi ötekileştirmeden kucaklayacağız ve Alanya’mızı hak ettiği hizmete kavuşturacağız” dedi.