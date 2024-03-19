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Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Konya'da otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı. Çarpma sonucu ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken; hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Otobüs durağında can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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 Korkunç olay Konya'da meydana geldi. Bekir T. idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.


SON DAKİKA | KONYA'DA 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Bekir T. ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
# Son, acil, Polis, kaza

19 Mar 2024 - 11:52 - Asayiş

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