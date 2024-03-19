- Ekonomi

739.000 Liraya sıfır araba: Fiat gemileri yaktı

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Otomotiv piyasasında belirsizlik devam ederken Türkiye'de en çok satan markalardan olan Fiat'tan müthiş bir atak geldi. Fiat Egea modelini 739.000 liradan satışa çıkardı.

739.000 Liraya sıfır araba: Fiat gemileri yaktı mask
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Türkiye’de otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte orta ve dar gelirli vatandaşların araç alımı konusunda zorluk yaşadığı bir dönemde Fiat, bütçe dostu bir alternatif sunuyor. Özellikle iyi donanımlı araçlara talebin artmasıyla 2 milyon TL gibi yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar, uygun fiyatlarla araç edinme imkanı buluyor.

Fiat Egea Sedan Easy modeli, özel teklif kapsamında 739 bin TL peşinatla sunuluyor. Bununla birlikte, 12 ay vadeli sıfır faizli 200 bin TL taşıt kredisi imkanıyla araç tutkunları sadece 739 bin TL peşinat ödeyerek araçlarını satın alabiliyorlar. Kalan tutar ise kredi ile ödenerek taksitlendirme fırsatı sunuluyor.

Fiat’ın bu kampanyasıyla araç tutkunlarına tamamını peşin ödeme zorunluluğu olmadan araç sahibi olma imkanı sağlanıyor. Hem bütçe dostu fiyatlar hem de esnek ödeme seçenekleriyle Fiat, araç almak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor.
# Bir, Yüksek, türkiye, Kredi

19 Mar 2024 - 11:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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