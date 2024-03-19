ANKARA Sanayi Odası'nın (ASO) kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' töreni gerçekleştirildi. İftar programının ardından 'Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine' başlığıyla düzenlenen programda büyük işletme ve KOBİ ölçeğinde 7 farklı kategoride en başarılı firmalar belirlendi. İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 68 ASO üyesine ödül verildi. Gecede Alanyalı iş insanı Ali Kemaloğlu, ihracatını en çok arttıran firma ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. (Şerife ÇOBAN)
Alanyalı iş insanına Ankara’da ödül
Ankara’da düzenlenen 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' töreninde Alanyalı iş insanı Ali Kemaloğlu, ihracatını en çok arttıran firma ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.