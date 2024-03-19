- Asayiş

Alanya'da üst geçitten atlayarak canına kıymıştı: Bakın nereden gelmiş

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Alanya'da dün gece saatlerinde Eski hastane kavşağındaki üst geçide çıkarak yaşamına son veren Çetin K. olayı ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Alanya'da üst geçitten atlayarak canına kıymıştı: Bakın nereden gelmiş
Alanya'da üst geçitten atlayarak canına kıymıştı: Bakın nereden gelmiş
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Burdur'da tanınan bir taksici olan Çetin K., Burdur'da geçinemeyince bir otelde VİP şoförlüğü yapmak için bir süre önce Alanya'ya taşınmış.

Bekar olduğu bildirilen Çetin K. Henüz belirlenemeyen bir sebeple canına kıydı.

Alanya'da üst geçitten atlayarak canına kıymıştı: Bakın nereden gelmiş

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre,   Alanya'da D-400 karayolu üzerinde eski   Devlet Hastanesi kavşağında Çetin K. henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. 

İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet,   sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada açtığı   hava yastığını gören Çetin K. önlemi boşa çıkarmak için köprü demirlerinde  yer değiştirerek ekipleri refüjdeki demir bariyerlerin arkasında bıraktı.

Ekipler hava yastığını yolun diğer tarafına taşımak isterken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı. Asfalt zemine düşmesinin ardından ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.
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19 Mar 2024 - 11:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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