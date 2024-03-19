Alanya'da üst geçitten atlayarak canına kıymıştı: Bakın nereden gelmiş

Burdur'da tanınan bir taksici olan Çetin K., Burdur'da geçinemeyince bir otelde VİP şoförlüğü yapmak için bir süre önce Alanya'ya taşınmış.

Bekar olduğu bildirilen Çetin K. Henüz belirlenemeyen bir sebeple canına kıydı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da D-400 karayolu üzerinde eski Devlet Hastanesi kavşağında Çetin K. henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi.

İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada açtığı hava yastığını gören Çetin K. önlemi boşa çıkarmak için köprü demirlerinde yer değiştirerek ekipleri refüjdeki demir bariyerlerin arkasında bıraktı.

Ekipler hava yastığını yolun diğer tarafına taşımak isterken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı. Asfalt zemine düşmesinin ardından ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.