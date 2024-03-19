- Eğitim

Ekonomik kriz üniversiteleri vurdu! Büyük kopuşlar başladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

YKS 2024 yılında başvuran aday sayısı, geçen yıla göre yüzde 13.91 oranında azaldı. 2018-2022 yılları arasında ülke genelinde 1 milyon 957 bin öğrenci eğitimini bırakarak üniversiteden ayrıldı. Öğrencilerin üniversiteden ayrılma nedenleri arasında ekonomik kriz ilk sırada yer aldı.

Ekonomik kriz üniversiteleri vurdu! Büyük kopuşlar başladı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 36 bin 747 adayın başvuru yaptığını anımsatan Dinçer, geçen yılki başvurunun 3 milyon 547 bin 445 olduğuna işaret etti.

2019- 2023 arasını kapsayan beş yıllık dönemde başvuran aday sayısının yüzde 34.32 oranında arttığını belirten Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, “Veriler, gençliğin üniversite umutlarında büyük bir kırılma yaşandığını ortaya koyuyor. Üniversiteden ayrılma nedenleri arasında ekonomik kriz nedeniyle işsizlik ve yoksullaşma ilk sırada geliyor” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dinçer, şu verileri aktardı:

"2019 ile 2023 arasında başvuran aday oranı artmasına rağmen, başvuru yapıp sınava girmeyenlerin oranı yüzde 5.38’den yüzde 15.08’e çıktı.

2021- 2022 YÖK istatistiklerinde yükseköğretimde 8 milyon 296 bin 959 öğrenci olduğu, 2022-2023 YÖK istatistiklerinde bunun 6 milyon 950 bin 142’ye düştüğü görülüyor. Bu sayı beş yıl önce 7 milyon 740 bin 502’ydi. 2022 ile 2023 arasında görülen düşüşün oranı yüzde 16.24.

İşsiz yükseköğretim mezunu sayısı 1 milyon 79 bin. Herhangi bir işte ve eğitim sürecinde olmayan 15-24 yaş arası genç sayısı 3 milyon 133 bin 255."

Kaynak: Karar

# 2022, 2021, Yer, yüzde, Bir, 2023, etti, eğitim

19 Mar 2024 - 10:43 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya Üniversitesi yeni bölüm ve yerleşke için tahliye bekliyor mask
Alanya Üniversitesi yeni bölüm ve yerleşke için tahliye bekliyor
Arıkan Yılmaz Dim MTAL Alanya'nın gururu oldu mask
Arıkan Yılmaz Dim MTAL Alanya'nın gururu oldu
Alanya Halk Eğitimi'nden vefa mask
Alanya Halk Eğitimi'nden vefa
Şok iddialarla gündeme gelmişti! ALKÜ ile ilişiği kesildi mask
Şok iddialarla gündeme gelmişti! ALKÜ ile ilişiği kesildi
Eğitim sistemi yine sil baştan... Ders saatleri değişiyor mask
Eğitim sistemi yine sil baştan... Ders saatleri değişiyor
ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde görev değişimi mask
ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde görev değişimi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber