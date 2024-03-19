Ekonomik kriz üniversiteleri vurdu! Büyük kopuşlar başladı...

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 36 bin 747 adayın başvuru yaptığını anımsatan Dinçer, geçen yılki başvurunun 3 milyon 547 bin 445 olduğuna işaret etti.

2019- 2023 arasını kapsayan beş yıllık dönemde başvuran aday sayısının yüzde 34.32 oranında arttığını belirten Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, “Veriler, gençliğin üniversite umutlarında büyük bir kırılma yaşandığını ortaya koyuyor. Üniversiteden ayrılma nedenleri arasında ekonomik kriz nedeniyle işsizlik ve yoksullaşma ilk sırada geliyor” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dinçer, şu verileri aktardı:

"2019 ile 2023 arasında başvuran aday oranı artmasına rağmen, başvuru yapıp sınava girmeyenlerin oranı yüzde 5.38’den yüzde 15.08’e çıktı.

2021- 2022 YÖK istatistiklerinde yükseköğretimde 8 milyon 296 bin 959 öğrenci olduğu, 2022-2023 YÖK istatistiklerinde bunun 6 milyon 950 bin 142’ye düştüğü görülüyor. Bu sayı beş yıl önce 7 milyon 740 bin 502’ydi. 2022 ile 2023 arasında görülen düşüşün oranı yüzde 16.24.

İşsiz yükseköğretim mezunu sayısı 1 milyon 79 bin. Herhangi bir işte ve eğitim sürecinde olmayan 15-24 yaş arası genç sayısı 3 milyon 133 bin 255."

Kaynak: Karar