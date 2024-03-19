Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart

Survivor All Star'da bu sezon heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa sakatlanan Merve Aydın'ın ayağı damga vurdu.

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Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından ' Bir Survivor kadınının ayağı' diyerek Merve Aydın'ın ayağını paylaştı.



Merve'nin morluklar ve yaralar içindeki ayağını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.