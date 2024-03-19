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Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart

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Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden biri olan Merve Aydın son dönemde hamilelik iddiaları ile gündeme gelmiş Acun Ilıcalı ise iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Merve Aydın şimdi de ayağı ile sosyal medyada gündem oldu. Merve Aydın'ın yaralar içindeki ayağını Acun Ilıcalı, 'Bir Survivor kadınının ayağı' diyerek paylaştı. O gönderiye kısa sürede yorum yağdı.

Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart mask
Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart
Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart
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Survivor All Star'da bu sezon heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa sakatlanan Merve Aydın'ın ayağı damga vurdu.

YORUM YAĞDI



Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından ' Bir Survivor kadınının ayağı' diyerek Merve Aydın'ın ayağını paylaştı.

Merve'nin morluklar ve yaralar içindeki ayağını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart
# Bir, Survivor

19 Mar 2024 - 10:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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