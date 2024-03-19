Acun'un 'ayak' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü: Abart Acun abart

Survivor All Star'da bu sezon heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa sakatlanan Merve Aydın'ın ayağı damga vurdu.
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Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından ' Bir Survivor kadınının ayağı' diyerek Merve Aydın'ın ayağını paylaştı.
Merve'nin morluklar ve yaralar içindeki ayağını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.