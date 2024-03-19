Yeni vergiler geliyor! KDV ve ÖTV'ye de zam geliyor...

İki haftadan az bir sürenin kaldığı yerel seçimlerden sonra iktidarın bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi düzenlemelerine gideceği ve bir dizi vergi artışıyla karşılaşılacağı belirtiliyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi birçok vergide değişikliklerin yapılacağı ve devlet gelirlerinde artış sağlanacağı ifade ediliyor.

500 MİLYAR LİRALIK VERGİ

Tahminlere göre, devletin vazgeçtiği ya da iade ettiği vergi ve gelirlerin toplamı 947 milyar lirayı aşıyor. Bu kaynağın yarısının toplanmasının planlandığı ve bu durumun vatandaşa yaklaşık 500 milyar lira maliyet getirebileceği öngörülüyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, muafiyet ve istisna sağlanan vergi ve gelirlerin bir kısmının kaldırılacağı belirtiliyor. Bu yıl devletin vazgeçeceği vergi ve gelirlerin büyük bir bölümünü KDV'nin oluşturduğu ve bu miktarın 844 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. Özellikle altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin ithali ve borsada el değiştirmesinden alınmayan KDV'nin gözden geçirileceği vurgulanıyor.

KDV VE ÖTV'DE DE ARTIŞLAR MUHTEMEL

Ayrıca, vergi düzenlemeleri kapsamında KDV oranlarında artışlar ve ÖTV'de değişikliklerin beklenildiği belirtiliyor. Bazı ürünlerin KDV oranlarının yükseltilmesi ve düşük oranlı ÖTV mal ve hizmetlerde artışlar yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Karar