- Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geliyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Ukrayna'daki drone saldırısı sonrası Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil düşmesi, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Bu gece yarısı motorine zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise şimdilik bir fiyat değişimi öngörülmüyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geliyor... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ukrayna'nın drone saldırısının ardından Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil azalması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişine neden oldu. Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak. Zammın ardından motorin fiyatları ortalama 41,90 TL'den 43,20 TL'ye yükselecek. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok faktörden etkileniyor. Bu faktörlerin başında şunlar geliyor:

-Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar

-Döviz kuru

-Vergiler

-Rafineri marjları

Kaynak: Karar

# Bir

19 Mar 2024 - 08:03 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Gazeteci isimden emeklileri rahatlatacak haber: En az o seviyede olacak... mask
Gazeteci isimden emeklileri rahatlatacak haber: En az o seviyede olacak...
Uzman isim borsadaki büyük darbeyi işaret ederek "Bu hafta kıyamet kopacak" dedi! Yatırımcılar telaşa kapıldı... mask
Uzman isim borsadaki büyük darbeyi işaret ederek "Bu hafta kıyamet kopacak" dedi! Yatırımcılar telaşa kapıldı...
O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat... mask
O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat...
Devlet bankalarından muhteşem fırsat: 0.49 faizle kredi hemen hesabınıza geçiyor mask
Devlet bankalarından muhteşem fırsat: 0.49 faizle kredi hemen hesabınıza geçiyor
SGK 'dan emeklilere kötü haber: Tek tek tespit edilip emeklilikleri iptal ediliyor! Aldıkları maaşları faiziyle istiyorlar mask
SGK 'dan emeklilere kötü haber: Tek tek tespit edilip emeklilikleri iptal ediliyor! Aldıkları maaşları faiziyle istiyorlar
Borcu olanlara flaş uyarı: Boşuna ödemeyin, silinecek mask
Borcu olanlara flaş uyarı: Boşuna ödemeyin, silinecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber