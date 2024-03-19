Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geliyor...

Ukrayna'nın drone saldırısının ardından Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil azalması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişine neden oldu. Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.
Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak. Zammın ardından motorin fiyatları ortalama 41,90 TL'den 43,20 TL'ye yükselecek. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok faktörden etkileniyor. Bu faktörlerin başında şunlar geliyor:
-Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar
-Döviz kuru
-Vergiler
-Rafineri marjları
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.