Gazeteci isimden emeklileri rahatlatacak haber: En az o seviyede olacak...

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de sunduğu “Günaydın Türkiye” programında emeklilere ilişkin çarpıcı gelişmeyi açıkladı.

Milyonlarca emeklinin maaşına yeni yıl ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Bu zamdan 6 bin 700 TL ve altında maaş emekliler faydalanamamıştı.

Bu nedenden dolayı 15 bin TL açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeyen çalışan emekliler duruma tepki göstermiş ve hükümete çağrıda bulunmuştu. Emeklilerden gelen tepkiler sonrası gözler hükümete çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında geçtiğimiz günlerde emeklilerin seyyanen artışına ilişki kapıyı aralasa da bazı kulislerde emeklilerin talebinin yerine geçirileceği de konuşuluyordu. Ancak son kulislerde emeklilere destek için Nisan ayı işaret edildi.

CEM KÜÇÜK DETAYLARI AÇIKLADI

Canlı yayında Yücel Kayaoğlu’nun emekli maaşlarına ilişkin özel haberine değinen gazeteci Cem Küçük ise detayları açıklayarak sevindirici haberi paylaştı.

Devlet Kartı adı altında düşük maaş alan emeklilere destek verileceğinin altını çizen Cem Küçük “En düşük maaş alan ve başka bir geliri olmayan kişilere emekli kartı verilecek. Bu kartla doğal gaz, gıda ve elektrik harcamalarının kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyuracağı belirtiliyor. Bayramdan sonra veya bayramdan hemen önce duyurulması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber