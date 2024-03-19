O sanayii sitesinde büyük patlama: Ortalık cehennem yeri gibi! Ölü ve yaralılar var...

Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbara göre, Gebze Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.