Uzman isim borsadaki büyük darbeyi işaret ederek "Bu hafta kıyamet kopacak" dedi! Yatırımcılar telaşa kapıldı...

Bu hafta önemli bir hafta olduğunu, FED'in faiz kararını Çarşamba günü açıklayacağını, Perşembe günü içeride TCMB'nin faiz kararını vereceğini hatırlatan Hatice Kolçak, diğer yandan İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının da önemli olduğunu söyledi.

Hatice Kolçak "Özellikle Fed'e bakacağız, takip edeceğiz ve içeride bizim Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Çünkü piyasaları asıl belirleyen Fed. Hatta bizim piyasalarımızı da etkisi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

BORSA'DA RALLİ BEKLEMEYİN

Borsanın sabah saatlerinde 8 bin 750 seviyesinde olduğunu belirten Hatice Kolçak seçime günler kala piyasanın tamamen seçime odaklanmış durumda olduğunu belirterek "Böyle seçim havası varsa özellikle böyle riskli piyasalarda çok da bir şey beklememek lazım. Beklentimiz yatayda bir hareket. Daha aşağılara 8 bin 500'lere değme ihtimali de var. Daha çok yatay da bir borsa ama çok hızlı yükselişlerin olduğu değil, tepki yükselişleri gelebilir. 9 binleri de görebiliriz. 9 bin 400'e çıkabiliriz ama öyle yeni ralliler gelecek bir noktada değiliz. Hatta 8 bin 500'lere gitme ihtimali de var." diye konuştu.

DOLAR YUKARI YÖNLÜ

Hatice Kolçak Dolar tarafı için ise "Dolar'ın dün 32.11'di. Şimdi 32.30'da. Böyle başladık güne. Yukarı çıkış devam ediyor Dolar/TL'de. Seçim sonrası ne olacak? Dolar öyle de olsa böyle de olsa Dolar yukarı çıkacak. Bunu unutmayın. Er ya da geç gitmesi gereken seviyeye gidecek." diye konuştu.

BU HAFTA ALTIN ÖNEMLİ KIRILMA OLACAKSA BU HAFTA OLACAK

Hatice Kolçak altın değerlendirmesinde "Altın bu hafta çok önemli. Altın 2148 Dolar'ı gördük. Ons altın şu an 2140 Dolar. Hafta gram 2230 TL ile başladı. Altın fiyatları FED ile alakalı. Bu hafta altın da ons da yukarı çıkıştan çok alım, yatay da bile kalsa alım fırsatı" dedi.

"Çarşamba günü FED'in piyasalara şahin mesaj verirse, faizlerle ilgili bir öteleme yaparsa bu sene için piyasalar o kadar baskılanacak anlamına geliyor." diyen Hatice Kolçak "Altın güçlü duruyor. Ancak bir kırılma olacaksa o nokta 2148 2149 bölgesi destek. Bu seviyenin altına kıracaksa bu hafta olacak. Kırmayacaksa zaten gideceği yer oldukça açık. 2350 -2400'leri konuşuyor olacağız." dedi.

ALIM FIRSATINDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEYECEK

Hatice Kolçak ons altına yönelik beklentilerini şöyle açıkladı:

Kırılım olacaksa onu bekleyelim aşağı yönlü. Bu da bize alım fırsatından başka hiçbir şey vermeyecek. Alım yapmak için güzel bir hafta. Alım yapmayı bekleyen kademeli şekilde alım yapabilirler. Satıştan çok alıma odaklanacağımız bir hafta olacak. Altında sert hareketler bizi bekliyor olabilir. Özellikle Çarşamba FED'in açıklayacağı faiz kararı ve Powel'ın yapacağı konuşma ile..

FED'İN PİYASALARA AYAR VERMESİ GEREKLİ

Neden? Amerika' Ocak Şubat Mart enflasyon rakamları yüksek geldi. Fed'in bu anlamda piyasalara ayar vermesi, faiz indirimlerini ötelemesi gerekiyor.

Bir şey kopacaksa altın 2148'lerin altını göreceksek biz bu hafta göreceğiz.

Merkez Bankası Perşembe günü küçük de olsa bir faiz artışı yaparsa ki ben beklemiyorum. Borsa satış yer yer. Orda bir 8500'leri görür test ederiz. Benim beklentim Merkez Bankası'nın faiz artırmayacağı, pas geçeceği yönünde. Biz orada karar metnine bakacağız, verilen mesajlara bakacağız.

ALTINDA BİZİ 2350- 2500'LERE GÖTÜRECEK BİR HİKAYA VAR

Ons altında 2148 - 2149 üstünde çok farklı bir hikaye var. Bizi 2350 2500'lere götürecek bir hikaye var. Ama 2149'un altındaki hikaye bizi 2074'lere kadar götürebilir. Ama 2074'ün altında da bir hikaye de beklemiyorum. Güçlü bir ons altın var. Tamamen aşağı düşüşler alım fırsatı olur. 2074'lere giden bir yer çok ciddi alım fırsatı verir. Belki oralara kadar salamayız ama bir şey olacaksa o bir şeyin bu hafta olacağını düşünüyorum.

Kaynak: Kamu Son Haber