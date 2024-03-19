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O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat...

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Otomotiv devi Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. O tarihte yatırımcılara para dağıtacak.

O otomobil devi adeta para saçacak: O tarihe dikkat... mask
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Borsa'da işlem gören firmalar kar paylarını açıklamaya devam ediyor. Her hafta dev firmayalar temettü oranlarını açıklayarak hissedarlarına vereceği miktarı açıklıyor.

Bir şirket daha bu kervana katıldı. Doğuş Otomotiv, KAP'a bildirimde bulunarak kar payı dağıtım kararını açıkladı.

Doğuş Otomotiv kâr payı dağıtım teklifi hisse başına brüt 40,91 TL, net 36,81 TL verecek. Kapanış fiyatı üzerinden temettü verimi ise yüzde 12,3 olarak gösteriyor.

Doğuş oto 24 Nisan 2024 tarihinde hisse sahibi yatırımcılara hisse başına 36,81 TL para dağıtacak.

19 NİSAN'DA GENEL KURULA SUNULACAK

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL’nin nakden dağıtımının yapılmasına ve kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır”

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Mar 2024 - 02:16 - Ekonomi

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