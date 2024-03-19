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Doğu Ekspresi yeni yolculuğuna başladı: Turist sayısı dudak uçuklattı!

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Ankara-Tatvan turistik tren hattında kişisel biletlerin satışa sunulduğu duyuruldu.

Doğu Ekspresi yeni yolculuğuna başladı: Turist sayısı dudak uçuklattı! mask
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetimi, Ankara ile Tatvan arasında işleyecek turistik tren hattının bireysel bilet satışlarının başlangıcını sosyal medya üzerinden ilan etti.

Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine yapılacak seyahatler için biletler, grup taşımaları dahil olmak üzere sınırsız sayıda temin edilebilecek. 17 Nisan 2024'ten itibaren her hafta çarşamba günleri saat 15.55'te Ankara'dan hareket edecek tren, Elazığ'da dört saat sürecek bir ara vererek, yolculuğuna devam edecek ve Tatvan'a akşam saat 19.16'da varacak. Ayrıca, 19 Nisan 2024'ten itibaren her hafta cuma günleri saat 06.35'te Tatvan'dan kalkacak tren, Palu'da üç saat, Elazığ'da dört saat ve Kayseri'de üç saatlik molalarla yolculuğuna devam edecek ve Ankara'ya öğleden sonra 17.11'de ulaşacak.

TATVAN, NEREYE BAĞLI?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tatvan, Bitlis'in bağlı olduğu ilçeler arasında önemli bir yere sahiptir. Nüfusu yaklaşık 87 bin olan bu ilçe, Güroymak, Ahlat, Hizan ve Gevaş ilçeleri ile çevrilidir.

Bitlis merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tatvan, Van Gölü'nün kuzeydoğu kıyısında konumlanmıştır. Bu coğrafi konumu ile bölgenin en gözde turistik destinasyonlarından biri olarak kabul edilir. İlçenin genişliği 1606 kilometrekare olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1690 metredir. Tatvan'da bulunan mahalle sayısı ise toplamda 25'tir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Mar 2024 - 02:12 - Turizm

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