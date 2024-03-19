Windows kullananlara uyarı: Sakın bunu yapmayın! Tek tıkla bilgisayarınız çöp olabilir...

Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi için Mart ayında yayınladığı KB5035853 güncellemesi, bazı kullanıcı raporlarına göre teknik aksaklıklara yol açtı. Bu güncelleme, işletim sistemine çeşitli yenilikler eklemeyi ve mevcut sorunları çözmeyi amaçlamakta fakat, bazı durumlarda istenmeyen etkiler doğurduğu görüldü.

Özellikle, Reddit ve Microsoft forumlarında yer alan kullanıcı yorumlarına göre, güncelleme sonrasında mavi ekran hatası gibi ciddi sistem hataları meydana geliyor. Bu hataların, güncelleme işlemi sırasında ya da sonrasında, donanım sürücülerindeki uyumsuzluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Microsoft tarafından bu konuda henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olması, kullanıcıların endişelerini daha da artırmakta.

Ayrıca, güncellemenin ardından bazı kullanıcılar tarafından sistemlerde yavaşlama, donma ve takılma gibi performans sorunları yaşandığı bildirildi. Microsoft'un resmi destek dokümanlarında bu güncellemeyle ilgili herhangi bir problem kaydedilmemiş olup, güncellemeyi henüz gerçekleştirmemiş kullanıcılar arasında tereddütler bulunuyor.

Kaynak: Kamu Son Haber