Tekke 4 gün izin verdi

TRENDYOL Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların ardından lige milli takım arası verildi. Ligde 31. hafta maçları Nisan'ın ilk haftasında oynanacak. Milli araya Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek giren Corendon Alanyaspor'da ise keyifler yerinde. Turuncu yeşilli ekipte teknik direktör Fatih Tekke, ligde 3'te 3 yaparak 9 puan alan oyuncularına 4 gün izin verdi. Ligin 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına 21 Mart Perşembe günü yapılacak olan antrenmanla başlayacak.
ÜÇ OYUNCU MİLLİ TAKIMDA
Corendon Alanyaspor'un 3 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Alanyaspor'da savunmanın önemli isimlerinden Balkovec (Slovenya), Aliti (Kosova) ve Hadergjonaj (Kosova), ülkelerinin milli takımlarında forma giymek için kampa katıldılar. Öte yandan, Corendon Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Hwang ve Loide'nin ise tedavileri tamamlandı. İyileşen oyuncuların milli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacakları öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.