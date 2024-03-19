Milli takım ödülü

CORENDON Alanyaspor'un gurbetçi yıldızı Oğuz Aydın, başarılı performansının ödülünü olarak milli davet aldı. Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor formasıyla son 3 haftaya damga vuran genç yıldız, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan tebrik mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Oğuz Aydın, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan futbolcumuzu tebrik eder, Milli görevinde başarılar dileriz." Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.