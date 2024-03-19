Milli takım ödülü

CORENDON Alanyaspor'un gurbetçi yıldızı Oğuz Aydın, başarılı performansının ödülünü olarak milli davet aldı. Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor formasıyla son 3 haftaya damga vuran genç yıldız, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan tebrik mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Oğuz Aydın, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan futbolcumuzu tebrik eder, Milli görevinde başarılar dileriz." Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ