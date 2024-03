'Talimatı sadece Alanya halkından alacağım'

DİM TV Seçim Özel'de Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, DİM TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit ve DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtlayan Şahin, canlı yayında projelerinin detaylarını anlattı ve tüm sorunların çözümüne ilişkin "O İş Bende" sloganıyla Alanya halkına söz verdi. Şahin, "Hizmetin ustalarından oluşan ekibimle Alanyamıza hizmete hazırız" dedi.

Başkan Yücel'i yeniden canlı yayına davet eden Şahin, Yücel'in 2019 seçimlerinde bastırdığı ve 82 projesinden oluşan kitapçığı göstererek "Ne yazık ki bu 82 projeden 15'ini bile hayata geçiremedi" dedi. Şahin, seçim sürecinde en çok üzüldüğü şeyin kumpaslar olduğunu da belirterek "Alanya'da siyaset bu kadar kirlenmemeli" dedi.



İŞTE ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI



Şahin, konuşmasına 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajıyla başladı ve şöyle devam etti:

"Öncelikle toplumun her kesimine hitap edecek projeler ürettik. Tabi buna ALTSO başkanlığı dönemindeki tecrübelerimizi de kattık. ALTSO başkanlığı dönemimde yaptığım projeler bunun bir örneğidir. Bunun proje hazırlama kısmı 2-2.5 sene sürdü. Proje lansmanı yapmamamızın sebebi, 2 Mart’ta ofisimizi açtık. Orada projelerimi tanıttım. Onun dışında kitapçığımızla birlikte her eve girdik. Lansmanda sadece belli bir kesime hitap edecektik. Proje kitabımız şu an tüm evlerde ve halkımız 5 yıl sonra bize bu kitapçıkla hesap sorabilecek. Projelerimizde olmazsa olmazımız çocuk ve gençlerimizin yanısıra kadınlarımız. Her kesimi bütünleştiren projeler oluşturduk.



‘HİZMET EDİP DUA ALDIKÇA MUTLU OLUYORUZ’



En çok önemsediğim şey insanların bize olan teveccühü oldu. Ben 2 yıl önce adaylığımı açıkladığım zaman ‘Partisi yok’ dediler. 'Halk isterse partiler de ister' dedik. Biz buna dikkat ettik. Özellikle gençlerden gelen teveccüh bizi mutlu etti. Biz hizmet edip dua aldıkça mutlu oluyoruz.



‘ŞEHRİN BİR ANAYASASI OLMALI’



Alanya’nın en büyük problemi adaletsiz ve kimliksiz şehirleşme. Şehrimizin bir anayasası olacak. Anayasamızı 7’den 70’e Alanya halkıyla birlikte yapacağız. ‘Biz yaptık oldu’ mantığı ile hareket etmeyeceğiz.



‘BUNLAR BİZE PUAN KAZANDIRIYOR’



Beni bu seçim kampanyası sürecinde en çok atılan iftiralar üzdü. Sosyal medyayı kullanarak, videomuzu keserek yayınladılar. Söylemlerimizi çarpıttılar. Kamu çalışanı ve asgari ücretli vatandaşımız fahiş kira fiyatları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Dedik ki yerleşik yabancılar için bir kriter olmalı. Bakın 200 bin dolar kriteri getirildi. İkametgah alırken önce 200 bin dolar versinler dedik. Ben önce kendi halkımı düşünüyorum. Ben aynı zamanda konsolosum. Vizemi yenilerken hesap dökümü veriyorum. Alanya’da yaşamanın bir bedeli olsun dedik. Alanya’da 30 bin yerleşik yabancı kiralamayla ikamet almış. Ben 'Alanya’da zengin olmayanlar yaşamasın' demişim gibi lanse ettiler. Açıklamamın sağından solundan kesiyorlar. Bu kumpaslara artık bir son vermeliler. Bunlar bize puan kazandırıyor. Ama siyaset bu kadar yerlere düşmemeli.



‘AFİŞLERİ EN FAZLA SALDIRIYA UĞRAYAN BENİM’



Alanya’da afişlerine yönelik saldırıya en fazla ben maruz kaldım. Bu işten en çok ben zarar gördüm. Gökbel’de başladı ve devam etti. En çok afişi kesilen benim. Benim arkamda ne Alanya Belediyesi ne de Antalya Büyükşehir Belediyesi var. Belediye başkanımız yarın başlasın afişlerini kaldırmaya, arkasından ben de kaldırayım belediye başkanımızla birlikte. Görüntü kirliliği oluşturuyor, hak veriyorum Alanya halkımıza.



‘İLK İCRAATIM ŞEHRİN ANAYASASINI OLUŞTURMAK OLACAK’



Göreve geldiğimde ilk icraatım şehrin anayasasını oluşturmak olacak. Vizyoner projelerle oluşturacağız. Bir karar alacağımızda ALTSO başkanlığında olduğu gibi sektörün temsilcileriyle istişare yapacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz.



‘BEN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR İNSANIM’



Sosyal alanlarda alkol alınmasını engelleyeceğim. Çocukların oynadığı yerde, ailelerin çayını içtiği, birlikte vakit geçirdikleri sosyal alanlarda alkol alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Ben özgürlükçü biriyim. Burası turizm memleketi. Tabiki insanlar mekanlarda alkollerini alabilirler. Ancak vatandaşın huzur ve güven içinde olması önemli



‘100 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİMİZ VAR’



ALTSO başkanlığımız döneminde biz 2 tane okul yaptık. Nitelikli turist diyoruz ya kalifiye personel yetiştirmek için turizm fakültesi, yabancı diller ve diş hekimliği fakültelerinin hizmet binalarını inşa ettik. Ve ALKÜ’ye devrettik. Hedefimiz 100 bin öğrenci. Biz üniversite ve kampüs sayısını büyütürsek daha nitelikli hocalarımız da Alanya’ya gelecektir. Öğrenciler de gelecektir. KYK yurtlarımız eksik mesela. Bu bölgelerde yurt da yapacağız. Alanya’nın doğusunda tarım bölümü, batısında bir fakülte binası daha olmalı. Okullarımızda yerel yönetim olarak güvenliği sağlayacağız. Alanya ekonomik olarak güçlü bir şehir. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Alanyamıza gençlik merkezleri, sağlık merkezleri yapacağız.



‘ALANYA OLARAK BÜYÜK DÜŞÜNMELİYİZ’



Ben tarımı çok önemsiyorum. ALTSO Başkanı olarak görev yaptığım dönemde 3 tane ürünün patentini aldım. Alanya muzu, Alanya avokadosu, Alanya yenidünyası. Haşim hocam ve Oğuz Korum hocalarımdan muzun Alanya’ya getiriliş hikayesini dinledim. Tarımı ve Alanya ekonomisini böyle güçlendiririz. Büyük düşünmek lazım.



‘ÖNEMLİ LOKASYONLARDA SELÇUKLU MİMARİSİ KULLANILACAK’



Hedefimiz kentsel dönüşümü parsel değil ada bazlı yapmak. Atatürk Caddesi ve 25 Metreli Yol'da bulunan yapıların Selçuklu mimarisi ile inşa edilmesini isteyeceğiz. Bunun için yarışma düzenleyeceğiz. Kültür turizmine önem veriyoruz. Turistler modern yapılarımızı görmeye gelmiyor. Kültürümüzü görmek istiyorlar. Ama maalesef bundan uzağız.



‘ALANYA’YA DAHA FAZLA KRUVAZİYER ÇEKEBİLİRİZ’



Kruvaziyer turizmi de var projelerimiz arasında. Kruvaziyer turizminde güçlü bir armatörle anlaşabilir, Alanya Limanı’na daha fazla gemi gelmesini sağlayabiliriz. Gerekirse ayak bastı parasının yarısını biz karşılayabiliriz. Bakın Ambulansları böyle kazandırdık Alanya’ya. Bunlar çalışırsak, koşturursak olur. Ben ve arkadaşlarım birlikte Alanya’mız için çok çalışacağız. Havalimanına da el atmamız lazım. Görüyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Koordinasyon içerisinde, uzlaşıcı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerekiyor.



‘İŞÇİLERİN MAAŞLARINI DÜZENLEYECEĞİZ’



Geçtiğimiz günlerde Oba’daki fen işleri şantiyesindeydim. İşçilerimizi dinledim. Maaş konusunda düzenleme talepleri var. Öncelikle bin 200 TL yemek parasını personelden almayacağız ve en az bir büyükşehir belediyesi personeli kadar maaş almalarını sağlayacağız.



‘DİM ÇAYI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ’



Dim Çayı bölgesini cazibe merkezi yapacağız.

DSİ’nin su boruları var, onları yer altına alacağız. Yolu genişleteceğiz ve ışıklandıracağız. Dim Çayı'nı cazibe merkezine çevireceğiz. Burası ve Ulaş bizim kırmızı çizgimiz olacak.



‘HALKIN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEĞİZ’



Okurcalar’dan Demirtaş’a kadar aile çay bahçeleri yapacağız. Buralarda sembolik rakamlarla, 1 TL’ye vatandaşımız çay içebilecek. Emekliler lokali yapacağız. Emekliler bu lokallerimizde çayı ücretsiz içecekler. Sosyal Hizmetler'den yardım almaya hak kazanan emeklilerimize biz de yardım edeceğiz. Biz halkımızın yaşam standardını yükseltemezsek dünya kentinden söz edemeyiz. Belediye düğün salonları da ücretsiz olacak.



‘HİÇ ANKET YAPTIRMADIM’



Ben hiç anket yaptırmadım. Sokağa indiğinizde anket kendini gösteriyor. Bunlar algı operasyonu. Kimse algı operasyonlarına inanmasın. Biz de yaptırsak 'Bu da Mehmet Şahin’in anketi' derler. Biz görüyoruz anketi.



‘İFTİRADAN BESLENİYORLAR’



Almanya’ya geçtiğimiz haftalarda Dünya Kentler Birliği’nin toplantısına katılmak üzere gittim. Oradan da ITB Berlin Fuarı'nı ziyaret ettim. Alanya’nın bir yabancı turist açısısından ‘Bu yıl para biriktiremedik, hadi Alanya’ya gidelim’ algısından çıkarılması lazım. Benim Hilton'u getirmeyi düşündüğüm yere, DEMAŞ’ın yerine benim AVM yaptıracağımı söylemişler. Belediyeye ait bir yere AVM mi yapılır? Kullanım amacı belli buranın. Öyle bir ekip var, iftiradan besleniyorlar. Buraya altı çok amaçlı salon, bunun dışında da üzerine bir Hilton getirelim istiyoruz.



‘102 MAHALLEYİ TEK TEK GEZDİK’



Turizmi yaymamız lazım. Turizm çalışanı 6 ay çalışıyor, 6 ay yatıyor. Ne yiyip ne içecek bu insanlarımız. Spor, sağlık turizmi şart. Sağlık turizmi için gelen turist 5 katı harcıyor. Kongre ve kültür turizmi şart. Turizm çalışanlarımıza da destek olmamız lazım. Asgari ücret 17 bin lira, ev kirası 10 bin TL, nasıl geçinecek bu insanlar? Kreşler yapacağız, sayılarını arttıracağız. İhtiyaç sahibi ailenin çocuğunun

sosyalleşmeye, kreşte kalmaya hakkı yok mu?

102 mahalleyi tek tek gezdik, notlarımızı aldık. Elektriğimiz kesik diyorlar, içme-sulama suyu istiyorlar. Yol istiyorlar. Sosyal belediyecilik Hz. Ömer’in adaletidir. Sapadere’ye gittik, bizden bir halk otobüsü istediler. Biz de 'Ayarlarız, olmadı servis koyarız' dedik. Bir duydum belediye başkanımız servis koymuş ertesi gün. 'Keşke bana 10 yıl önce gelseydiniz' dedim. Benden 2018 yılında Mahmutlar’da noter istediler. Hemen çalışma yaptım, güzel bir dosya hazırladım ve ikna oldular. Noterleri açtık. Günlük 250-300 kişi olsa bile, doğudan, batıdan insanlarımızın merkeze gelmesini önledik. Bu hem vakit, hem nakit kazandırıyor insanlarımıza. Ayrıca trafik sıkışıklığının daha da büyümemesini sağlıyor.

Ben ALTSO başkanlığına aday olduğumda bana gülenler oldu. Nasip oldu, kazandık. İnsanlar bizi tanıdıktan sonra yeniden seçtiler.

Benim en önemli referansım ALTSO başkanlığımda yaptıklarım.



‘AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE TAM DESTEK VERECEĞİZ’



Amatör spor kulüplerine tam destek vereceğiz. Kapalı spor salonu sayısını arttıracağız. Sağlık, eğitim ve spor alanlarını asla imara açmayacağız. Alanyaspor'umuza destek vermemiz lazım. Ona kalıcı kaynaklar sağlamamız lazım. Artık Alanya’yı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. İskeleyi değiştirmemiz lazım. Mazbatayı aldığımız günün ertesi günü değiştireceğim. Neden olmasın. Türkiye’nin her yerinde yat limanları merkezde. Ben de yaptım yatçılık. Esnafın kazancını düşürmeyeceğim. Bir yeri kırarak bir başka yeri yapmayacağız.

Belediye binasını oradan kaldıracağız. Orayı kent meydanı yapacağız, hatta mümkünse kaymakamlığı da ekleyeceğiz. Şehir hava almalı. Sadece merkezde değil batı ve doğuda meydan yapacağız.



‘ESNAF HARİTASI ÇIKARACAĞIZ’



Hal projesiyle ilgili komisyoncu arkadaşlar benimle görüştü, onların istediği şekilde projelendirdik ama yerini ben bulmadım, önceden belirlenmişti. Neden yaptık bunu, şehrin marka değerini arttırmak için.

Pimapencimiz, mermercimiz bulundukları yerden rahatsız. Galericiler de var projemde. Arkadaşlarımız esnaf haritasını çıkaralım diyor, onu da yapacağız.



'TARIMI PLANLAYIP, ÜRETİCİYE DÖNÜM BAŞINA DESTEK VERECEĞİZ'



Doğu mahallelere de bir hal yapılabilir. Örneğin bu yıl salatalık para yapıyor. Herkes salatalık ekiyor, bir de ihracata gitmezse zarar. Örneğin Konaklı bölgesine 'Siz domates ekin. Dönüm başına 3 bin TL destek vereceğiz' diyeceğiz. Tarımda planlama yaparak, üreticimizi destekleyerek hem üreticimizin hem de Alanyamızın kazanmasını sağlayacağız. Üreticinin desteklenmesi, sağ cepten parayı alıp sol cebe koymak gibidir. Örneğin 2020’de turizm yapamadık. Ama Allah'tan tarım vardı, ektik, biçtik, gene bir şeyler kazandık.



Alanya’da yeni yapılan bir çok bina daha bitmedi. Daha insanlar yerleşmedi. Elektrik, su ve altyapı yok. Hızlıca koordine edip, mağduriyet oluşmasını önlememiz lazım. 100 daire yapılacak yere 300 daire yaparsak altyapı sorunu oluşur. Bunları yapmazsak daire fiyatları maliyetin altına inecek. Kiralarla ilgili toplu konutlar yapacağız. Bir kere israfı kaldıracağız. Sokak hayvanları var. Gıda atıklarını toplayıp mama üreteceğiz. Bagajımda sokak hayvanları için mama taşıyorum. Su taşıyorum. Kısacası israfı önleyeceğiz. Alanya’da festivaller yapacağız. Başka yerlerde ot festivali yapıyorlar, turist yağıyor, bizim Alanya'da nelerin festivali yapılmaz? "Mehmet başkan gelirse Gökbel şenliklerini kaldıracak" demişler. Hayır, daha da güzelleştireceğiz Gökbel şenliklerini. Diğer yaylalardaki şenliklere de destek vereceğiz. Eğrigöl'e de şenlik koyacağız. Halkımızın eğlenmeye de ihtiyacı var.



‘ADEM BAŞKAN BİZE KIZIYORMUŞ, KIZMASIN’



Belediye başkanımız '82 tane projem var' diye seçim kampanyasını yapmıştı bir önceki yerel seçimlerde. Bunlardan 15’ini hayata geçirebildi mi? Sormak isterim. İstediği kanalda, istediği programda, istediği zaman halkın karşısına çıkarım kendisiyle. Bizim de eksiğimiz varsa kendisi söylesin. Şahsi olarak bizim kimseyle sorunumuz yok. Görünüyorum ki temeller atılıyor. Bugün Şehitlik Anıtı temeli atıldı. Neden seçim döneminde? 10 yıldır niye bu temel atılmadı? Yeni belediye binasına neden hala taşınmadı? Cuma pazarının durumu ortada. BŞB’yi bahane ediyor. BŞB’nin 108 tane toplantısından 62 tanesine katılmamış. 200’e yakın plan tadilatı yapılmış . Nerelere yapılmış bunlar? Yapılan yerlerin altyapısı yok. Arıtmalar kokuyor, bu konuda resmi bir başvurusu var mı? Bunları soracağız. Amacımız başkanımızı yermek değil.



Ben 'Ücretsiz servis hizmeti vereceğim' dedim, birileri hemen C plaka sahiplerini aramışlar 'Ekmeğinizden olacaksınız' diye. Oysa biz C plakalı araçları kiralayarak hizmet vereceğiz. Dar gelirli aile nasıl okul servisine para versin? Sosyal belediyecilik budur. Hatta şimdi yakındaysa buyursun gelsin. Ben hazırım. Kızmasın bize. Kızıyormuş, duyuyoruz. 31 Mart'ta bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Ben onun için çağrı yaptım. İl yapacağız dedi ama il olamadık. Ben ne söz verdiysem tuttum. Kamu malıyla ağalık olmaz. Biz kampanyamız kapsamında arkadaşlarla bir havuz oluşturduk, çalışıyoruz. Hiçbir şey bulamıyorlar, parti değiştirir diyorlar. Ben onurlu bir adamım. Bu kadar projeyi yapmamışsınız, 'Dahası var' diyorlar. Allah korusun dahası varsa diyorum ben de. Benim kimseyle kişisel sorunum yok."



‘BANA İDEOLOJİK BAKMAMALARINI İSTİYORUM’



Seyircilerden gelen soruları da yanıtlayan Şahin, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bizi sabırla dinleyen Alanya halkına teşekkür ederim. Bize güvenmelerini istiyoruz. Bana ideolojik bakmamalarını istiyorum. Ben 10 yıllık ALTSO başkanlığım zamanında kimseye ideolojik yaklaşmadım. Partiler hizmet aracıdır. Bu bir Alanya birlikteliğidir. Bırakın bu 71 projeyi, her gelen gün yeni ihtiyaçları getiriyor. Her konuda fark yaratacağız Allah'ın izniyle. Ben talimatı da sadece Alanya halkından alacağıma söz veriyorum. O iş bende diyorum." (Kübra KAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi