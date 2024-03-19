Kırsalda hummalı çalışma

Bu kapsamda Dere, Mahmutseydi, Tepe, Kocaoğlanlı ve Türktaş Mahallelerinde bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Merkez mahallelerde ise asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarına Oba Mahallesi Müderrisler Sokak’ta da devam ediyor.
BAŞKAN YÜCEL: BÜTÜN YIL BOYUNCA YOL
BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıl boyunca merkezden kırsala gerek kendi planlamalarımız gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda altyapıdan, asfalt ve bakım onarım çalışmalarına kadar aralıksız yoğun çalışma yürütüyoruz. Kent genelinde kontrol ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.