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Kırsalda hummalı çalışma

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ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalledeki yollarda altyapı, bakım onarım ve yama çalışmalarına devam ediyor.

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Bu kapsamda Dere, Mahmutseydi, Tepe, Kocaoğlanlı ve Türktaş Mahallelerinde bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Merkez mahallelerde ise asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarına Oba Mahallesi Müderrisler Sokak’ta da devam ediyor.


BAŞKAN YÜCEL: BÜTÜN YIL BOYUNCA YOL
BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıl boyunca merkezden kırsala gerek kendi planlamalarımız gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda altyapıdan, asfalt ve bakım onarım çalışmalarına kadar aralıksız yoğun çalışma yürütüyoruz. Kent genelinde kontrol ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi
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19 Mar 2024 - 01:59 - Gündem

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