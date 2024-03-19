Kırsalda hummalı çalışma

Bu kapsamda Dere, Mahmutseydi, Tepe, Kocaoğlanlı ve Türktaş Mahallelerinde bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Merkez mahallelerde ise asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarına Oba Mahallesi Müderrisler Sokak’ta da devam ediyor.



BAŞKAN YÜCEL: BÜTÜN YIL BOYUNCA YOL

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıl boyunca merkezden kırsala gerek kendi planlamalarımız gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda altyapıdan, asfalt ve bakım onarım çalışmalarına kadar aralıksız yoğun çalışma yürütüyoruz. Kent genelinde kontrol ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi