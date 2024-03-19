Yücel bugün okul açıp temel atacak

Konaklı'da da okul temeli atacak. İlk olarak Avsallar Okul Caddesi'nde saat 15.00'de Avsallar 100. Yıl Ortaöğretim ve 100. Yıl Anaokulu'nu açacak olan Başkan Yücel, daha sonra Konaklı Sipahioğlu Caddesi'nde saat 16.00'da Konaklı Ortaokulu'nun temelini atacak. Başkan Yücel, açılış ve temel atma törenlerine tüm Alanya halkını davet etti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi