Yücel bugün okul açıp temel atacak

Konaklı'da da okul temeli atacak. İlk olarak Avsallar Okul Caddesi'nde saat 15.00'de Avsallar 100. Yıl Ortaöğretim ve 100. Yıl Anaokulu'nu açacak olan Başkan Yücel, daha sonra Konaklı Sipahioğlu Caddesi'nde saat 16.00'da Konaklı Ortaokulu'nun temelini atacak. Başkan Yücel, açılış ve temel atma törenlerine tüm Alanya halkını davet etti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.